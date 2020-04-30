SON DEPREMLER: Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 30 Nisan 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...

Aktif fay hatları uzanış doğrultuları üzerinde bulunan ülkemizde gerek yurtiçi gerekse yurtdışı kaynaklı çeşitli şiddetlerde son dakika depremleri meydana gelmektedir. Yurtta ve dünyada yaşanılan depremlerle ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine ulaşmak ve Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlarımız son depremler listesi verileri ile tüm son dakika deprem bilgilerini içeriğimizde bulabilirler.

SON DEPREMLER LİSTESİ (30 NİSAN 2020 PERŞEMBE)

İşte 30 Nisan 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem bilgileri…