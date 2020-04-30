Ehliyet İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır? Sürücü Olur Sağlık Raporu Alma

Yeni ehliyet alacak, ehliyetine sınıf ekleyecek olanlar ya da kaybolmuş ehliyetini yeniden çıkaracak olan kişiler için yapılan yeni düzenlemelerde ehliyet raporu yani diğer adıyla sağlık raporu almak zorunlu hale gelmiştir. Peki bu sürücü sağlık raporu nereden alınır?

EHLİYET YENİLEME İÇİN SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Yetkilerin yaptıkları son açıklamayla birlikte ehliyet yenilemek isteyen kişilerin sağlık raporu alması zorunlu hale gelmiştir. Ehliyet yenileme için istenen sağlık raporunun nereden alınacağı ise vatandaşın aklında bir soru olarak dolaşmaya başlamıştır. Bu sağlık raporunun alınabileceği belirli yerler bulunmaktadır. Sağlık raporunun vatandaş için de az bir ücreti bulunmaktadır. Vatandaş ehliyet için sağlık raporunu şuralardan temin edebilecektir:

Bakanlığa ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri

Özel hastaneler

Özel tıp merkezleri

Özel muayenehaneler

Aile sağlığı merkezleri yani sağlık ocakları

Özel poliklinikler

Eğer aile hekimi tarafından rapor alınmak isterse ve hekim araş kullanma sakıncası olmadığını düşünürse sürücü olur raporunu verecektir. Aksi bir durum olduğu müddetçe kişinin rahatsızlığı ne yönde ise bu rahatsızlığa dair kişi bir uzmana yönlendirilecektir. Uzman doktor gerekli muayeneyi gerçekleştirecek ve muayene sonrasında sürücü olur verirse aile hekimi ile uzman hekimin imzası birlikte sürücü olur raporu düzenlenecek. Ancak uzman onay vermezse ve tedavilik bir durum var ise tedavi sonucunda kişi tekrar değerlendirmeye alınır ve onaylanırsa raporu temin edebilir.

SAĞLIK RAPORU FİYATI

Sağlık raporunun nereden alındığına göre sağlık raporu fiyatları değişmektedir. Hatta ücretsiz almak bile mümkündür. Sürücü belgesi sağlık raporu veren yerlerde istenen ücretler şu şekildedir:

Aile Hekimi ücretsizdir. Kişilerin ehliyet almasına engel olan bir rahatsızlıkları yok ise sağlık ocaklarına gidip bu belgeyi ücretsiz alabilirler.

Aile hekimi tarafından devlet hastanesine yönlendirilirse tek bir hekim muayenesi 50 TLdir. Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastanesi tek hekim ücreti ise 75 TLdir. Bunlar aile hekimi şüphesiyle kişiyi tek bir hekime yolladıysa geçerlidir.

Eğer kişinin sağlık kuruluna gitmesi gerekiyorsa Devlet Hastanesi ücreti 200 TLdir. Eğitim Araştırma ve Üniversite Hastanelerinde ise bu fiyat 300 TLdir. Ciddi bir sağlık sorununa sahip kişi sürücü olur sağlık raporu istiyorsa. Bunun için ileri tetkikler gerçekleştirilecektir. Ve kararı da kurul verecektir. Kurullarda toplam 5 tane alanında uzman hekim bulunur.

istiyorsa. Bunun için ileri tetkikler gerçekleştirilecektir. Ve kararı da kurul verecektir. Kurullarda toplam 5 tane alanında uzman hekim bulunur. Özel sağlık kuruluşları fiyatı da kişilerce çok merak edilse de ülkemizde çok fazla özel sağlık kuruluşu bulunmaktadır. Bu sağlık kuruluşlarının ehliyet sağlık raporu fiyatı ise değişiklik gösterir. Her biri birbirinden ayrı bir fiyat verecektir. Bu yüzden hangi özel kuruluştan sağlık raporu alınacaksa o kuruluşa sormak gerekir.

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EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU 2020

Ehliyet için ya da ehliyet yenileme için kişilerin sağlık raporlarına ihtiyaçları vardır. Bu sağlık raporu diğer adıyla sürücü olur raporu olmadığı müddetçe kişi sağlık raporuna ulaşamaz. Sağlık raporuna ulaşamayan vatandaşlar ise hiçbir şekilde ehliyet sahibi olamazlar. Sağlık raporu için kişinin ihtiyacı olan belirli bazı şeyler vardır. İlk olarak sağlıklı olması gerekir. Ardından ise şunlara ihtiyaç duyulur:

Kan grubu kartı var ise onu yanına alması gerekir

2 adet fotoğraf

Gözlük ya da lens kullanılıyorsa yanında bulunmalıdır.

Protez kullanılıyorsa bu bildirilmelidir

Sürekli kullanılan ilaç ya da süregelen bir hastalığa sahipse mutlaka bildirmesi gereklidir

Ehliyet Sağlık Raporu Örneği merak eden kişilerin bu merakının giderilmesi için ehliyet sağlık raporu örnekleri internette bulunmaktadır.

EHLİYET YENİLEME SAĞLIK RAPORU ŞARTLARI

Ehliyet yenilemek isteyen kişiler için gerekli olan şartlar kişinin sağlıklı olması ve araç sürmesini engelleyecek bir engele sahip olmamasıdır. Bunun dışında yapılan muayene sonucunda kişinin kusuru varsa ve araç kullanamazsa belli olacaktır. Ehliyet yenileme sağlık raporu yapılan muayeneler sonucunda kişiye olur verilirse verilecektir.