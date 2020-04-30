Ehliyet İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır? Sürücü Olur Sağlık Raporu Alma

Yeni ehliyet alacak, ehliyetine sınıf ekleyecek olanlar ya da kaybolmuş ehliyetini yeniden çıkaracak olan kişiler için yapılan yeni düzenlemelerde ehliyet raporu yani diğer adıyla sağlık raporu almak zorunlu hale gelmiştir. Peki bu sürücü sağlık raporu nereden alınır?
EHLİYET YENİLEME İÇİN SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?
Yetkilerin yaptıkları son açıklamayla birlikte ehliyet yenilemek isteyen kişilerin sağlık raporu alması zorunlu hale gelmiştir. Ehliyet yenileme için istenen sağlık raporunun nereden alınacağı ise vatandaşın aklında bir soru olarak dolaşmaya başlamıştır. Bu sağlık raporunun alınabileceği belirli yerler bulunmaktadır. Sağlık raporunun vatandaş için de az bir ücreti bulunmaktadır. Vatandaş ehliyet için sağlık raporunu şuralardan temin edebilecektir:
Eğer aile hekimi tarafından rapor alınmak isterse ve hekim araş kullanma sakıncası olmadığını düşünürse sürücü olur raporunu verecektir. Aksi bir durum olduğu müddetçe kişinin rahatsızlığı ne yönde ise bu rahatsızlığa dair kişi bir uzmana yönlendirilecektir. Uzman doktor gerekli muayeneyi gerçekleştirecek ve muayene sonrasında sürücü olur verirse aile hekimi ile uzman hekimin imzası birlikte sürücü olur raporu düzenlenecek. Ancak uzman onay vermezse ve tedavilik bir durum var ise tedavi sonucunda kişi tekrar değerlendirmeye alınır ve onaylanırsa raporu temin edebilir.
SAĞLIK RAPORU FİYATI
Sağlık raporunun nereden alındığına göre sağlık raporu fiyatları değişmektedir. Hatta ücretsiz almak bile mümkündür. Sürücü belgesi sağlık raporu veren yerlerde istenen ücretler şu şekildedir:
EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU 2020
Ehliyet için ya da ehliyet yenileme için kişilerin sağlık raporlarına ihtiyaçları vardır. Bu sağlık raporu diğer adıyla sürücü olur raporu olmadığı müddetçe kişi sağlık raporuna ulaşamaz. Sağlık raporuna ulaşamayan vatandaşlar ise hiçbir şekilde ehliyet sahibi olamazlar. Sağlık raporu için kişinin ihtiyacı olan belirli bazı şeyler vardır. İlk olarak sağlıklı olması gerekir. Ardından ise şunlara ihtiyaç duyulur:
Ehliyet Sağlık Raporu Örneği merak eden kişilerin bu merakının giderilmesi için ehliyet sağlık raporu örnekleri internette bulunmaktadır.
EHLİYET YENİLEME SAĞLIK RAPORU ŞARTLARI
Ehliyet yenilemek isteyen kişiler için gerekli olan şartlar kişinin sağlıklı olması ve araç sürmesini engelleyecek bir engele sahip olmamasıdır. Bunun dışında yapılan muayene sonucunda kişinin kusuru varsa ve araç kullanamazsa belli olacaktır. Ehliyet yenileme sağlık raporu yapılan muayeneler sonucunda kişiye olur verilirse verilecektir.