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'da derede erkek cesedi bulundu

Kentteki Vaşgirt deresinin Kemah kara yolu kavşağı altındaki kısmında, su içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören çoban, durumu polise bildirdi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.4.2020 17:29 ABONE OL
Erzincan'da derede erkek cesedi bulundu

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, deredeki kişinin hayatını kaybettiğini ve vücudunun büyük bölümünün çürüdüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin 60 yaşlarında bir erkek olduğu anlaşıldı.

Polis, kimlik tespit çalışmaları devam eden cesedin kentte 25 Aralık 2019'da kaybolan epilepsi hastası Halil Ergülo'ya (61) ait olabileceğini değerlendiriyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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Erzincan'da derede erkek cesedi bulundu
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