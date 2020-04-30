AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'lerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Yeni tip adıyla Covid-19 salgını nedeniyle AVM'ler belli bir süreliğine önlem amaçlı kapatılmıştı. Uzun bir süredir kapalı olan çoğu yerin ne zaman açılacağı araştırılır hale gelirken öte yandan internet üzerinden "AVM'ler ne zaman açılacak?" sorgulaması yapılmaya devam ediyor. Hem iş yeri sahipleri hem de alışveriş yapmak isteyenler bu konuya yoğun ilgi gösteriyor. Öte yandan resmi açıklamalar da yakından takip ediliyor. Buna göre; Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş'tan konuya yönelik son dakika açıklamaları geldi. Alışveriş merkezlerinin kademeli olarak açılacağının müjdesi verilirken haberimizin içerisinden son dakika haberinin detaylarına ulaşabilirsiniz. Buna göre; İstanbul'da AVM'ler ne zaman açılacak?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Uzun süredir corona salgını nedeniyle kapalı olan AVM'ler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konuya yönelik resmi açıklamalar takip edilirken Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, uzun süredir kapalı olan AVM'lerin açılış tarihiyle alakalı bilgiler verdi.