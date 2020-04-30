İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi 30 Nisan 2020: BEDAŞ ve AYEDAŞ ile elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da çeşitli ilçelerinde 30 Nisan 2020 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi yayınlandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak duyurulan elektrik kesintisi programına göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, corona virüsü tedbirleri kapsamında İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda planlı kesinti yapılmayacağı ifade edilmişti. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 30 Nisan İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi programı...

BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 NİSAN

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN, NİYAZ, ÖZGÜLER sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452088)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah GÜLPERİ, KAMER, KOCA YUSUF, MUHTAR, SULTANDAĞI, SÜREYYAPAŞA, ŞİİR sk / DURUSU mah DİLŞAT sk / MAVİGÖL mah AKŞİT, ASALET, ERTUĞRULGAZİ, EYÜP SULTAN, GÜLİŞAN, HAKKI, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HÜKÜMDAR, KIRAN, KOCA YUSUF, MODERN, PEKER, SAADET, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452158)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN, NİYAZ, ÖZGÜLER sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452092)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2493., SOĞUKSU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449945)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATOM, DORUK sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452139)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah MURADİYE BAYIRI, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, OSMAN F. SEDEN, TEŞVİKİYE FIRIN, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAKAYIK sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2451083)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah HARBİYE, ŞİŞHANE sk 16:30-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452243)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk 05:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2450797)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 9., GARDENYA sk 14:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2451081)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1646., 1654, 1668. sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2447099)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk / MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, FATİH, HAMİDİYE, KEREM, MANOLYA, OKUL, YAKUT, ZÜMRÜT sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, RAUF ORBAY, YILMAZ sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2451039)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah BÂKİ DEDE sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah AKBURÇAK, AKSAKAL, BARDAKÇI, CİNCİ MEYDANI, HÜNKAR PEŞREVİ, HİSARDİBİ ÇIKMAZI, KADIRGA LİMANI, KASAP OSMAN, KÜÇÜKAYASOFYA, KÜÇÜKAYASOFYA CAMİİ, KÜÇÜKAYASOFYA MEDRESESİ, MEYDAN ARKASI, SUZİ DİLARA, YABACI, YUSUF AŞKIN, ÇARDAKLI FIRIN, ÇARDAKLI FIRIN ARALIĞI, ÖDEV, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT ÇEŞMESİ sk 15:00-18:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2443847)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah AŞİKAR, YILDIZTABYA, YOKUŞ sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449096)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK, AYTAÇ, DAĞLI, ERKAYA, ESKİ LONDRA ASFALTI, GAZİ OSMAN PAŞA, KARA AHMET, VEHBİBEY, ŞAHLAN sk 15:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448729)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, ALTINKAYA, ATALAR, ATALAR ÇIKMAZI, BACADİBİ, DEREBOYU, KAVAKLI, MAHYA, MEKİK, OTO, TALATPAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, HARMAN 1 sk 05:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2451086)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah BAŞIBÖLÜK, GÖZÜAYDIN, GÜNAÇTI, KARAKOÇ, KÜÇÜK ÇINAR, YAĞIZLAR, ÖZTOPRAK, ÜLKER sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452225)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah OĞUZELİ sk / YAHYA KEMAL mah HAKAN, KIVRIM sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452222)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA sk 15:30-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2451686)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah FATİH, MELİKE sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449087)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ASLI, 1.KASIMPATI, 1.KİRAZ, 1.VİŞNE, 1.ÖZEN, 2.MENEKŞE, ABAY, AKGÜN, ATLAS, BURCU, FATİH, KARDELEN, KÖROĞLU, MELİKE, TIĞILAY, ZEYNEBİYE, ÇALIŞKAN, ŞEHİT AHMET GÜVENÇ sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449083)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 216. ÇIKMAZ, 218. sk 17:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452177)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, MENEKŞE, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, POLAT, SALI PAZARI, SELÇUK, ÖMÜR, İKİTELLİ sk / MEHMET AKİF mah URLA sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452169)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 38., AOS 39., AOS 40., AOS 41., AOS 42., AOS 43. sk 05:00-06:45 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449062)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDEMİR, AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, AYDOĞDU, GÜLER, GÜLLÜK ÇIKMAZI, ORDULULAR, SÜSELMASI ÇIKMAZI, TARABYA BAYIRI, TOPÇU, TÜMKE, YILMAZ., YİĞİTLER, ŞEN AYDIN, ŞENEVLER sk 06:45-08:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449064)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah HARMAN 1 sk 05:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2451068)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1403/2., 1404., YUNUS EMRE sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448166)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk 18:00-20:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452155)

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 30 NİSAN

AYEDAŞ'IN resmi internet sitesinde İstanbul'un Anadolu Yakası için bir kesinti programı görülmemekle beraber, şu uyarı yer almaktadır:

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.