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İntihar girişiminde bulunan genci polis ikna etti

'de  inşaat halindeki bir binanın üst katına çıkan kişi intihar girişiminde bulundu. Polisin yarım saat süren ikna çalışmasının ardından aşağıya indirilen kişi, polis gözetiminde hastaneye götürüldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.4.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 14:35 ABONE OL
İntihar girişiminde bulunan genci polis ikna etti

Olay, Kağıthane, Anadolu Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yapımı süren bir binanın 7'nci katında aşağıya doğru yarım sarkmış bir kişiyi gören vatandaşlar, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine kişinin atlama ihtimali üzerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken polis ekipleri kişiyi ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından adı Ö.Ç. olarak belirlenen kişi, ikna edilerek aşağıya indirildi.

Polise bunalımda olduğunu söylediği öğrenilen Ö.Ç, polis gözetiminde sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

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İntihar girişiminde bulunan genci polis ikna etti
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