Kira Geliri Beyannamesi 2020: Kira Gelir Vergisi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Her yıl iki taksit olarak alınan bu ödemeler yılın ilk aylarında beyan edilen kazanç ile hesaplanır. Mülk sahipleri gerek elektronik gerekse bizzat bu beyannameyi devlete bildirmek zorundadır. Peki 2020 yılı kira gelir beyannamesi ne zaman verilecek? Kira vergisi beyannamesi nasıl hesaplanır? Kira geliri hesaplama nasıl olur? Tüm soruların cevabı bu yazıda...

KİRA GELİRİ BEYANNAMESİ

Mülk sahiplerinin 1 Ocak- 31 Aralık dönemi içine ait olan kira gelirlerini için mart ayının 1. gününden itibaren mart ayının son akşamına kadar beyannameleri vermeleri gerekiyor. Eğer beyannamenin verilmesinin son günü resmi tatile gününe denk geliyorsa tatilden sonra olan ilk iş gününün son saatine kadar beyanname verilebilir.

Kira geliri beyannamesi 2020 yılı içerinde 1-25 Mart arasında Gelirler İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden gerçekleşecek.

Yıl içinde ülkeyi terk etmiş olan mülk sahipleri yurt dışına çıktıkları tarihten önceki 15 gün içerisinde bu beyannameyi vermek zorundalardır. Eğer mülk sahibi vefat etmişse beyanname ölümden sonraki 4 ay içerisinde mirasçılar tarafından verilmek zorundadır.

Beyannameler mükellefin bağlı olduğu vergi dairelerine verilmek zorundadır. Mükellefler ise ikamet ettikleri yerin vergi dairesine bağlıdırlar.

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KİRA GELİR VERGİSİ 2020

Kira gelir vergisi beyannamesi gayrimenkul sermaye sahiplerini yakından ilgilendiren bir mevzudur. Arzu edilirse vergi dairesinden bir kodla bile bu beyanname işini halledebilirler. Kişiler vergi dairesinden almış oldukları kodu, parola yahut şifreyi kullanarak yıllık gelir vergisi beyannamesini elektronik ortamda kendileri gönderirler. Ayrıca bu elektronik beyanname aracılık yetkisi almış olan meslek mensupları sayesinde de elektronik beyanname şeklinde gönderilebilir.

Beyanname için hesaplanmış olan vergi mart ve temmuz aylarında iki taksit şeklinde ödenmektedir.

KİRA VERGİSİ NE KADAR?

Belirli bir düzeyi aşan konut ya da iş yerlerinin kira gelirleri beyanname şeklinde devlete bildirilmek zorundadır. Bu kira gelirinin vergisi de bulunmaktadır. Bu verginin ne kadar olduğu ise çok fazla araştırılan bir konudur. Kira geliri vergisi her yıl değişen bir vergidir. Gmsi hesaplama yapıldıktan sonra bu verginin ödemesine geçilebilir.

Kira vergisini gerçek gider yöntemi ile hesaplamak götürü gider yöntemine göre daha zordur. Bu yöntemde gayrimenkul için yapılan giderler ödenecek olan kira gelirinden düşülür. Kira geliri hesaplama gerçek gider yöntemiyle hesaplanırsa bazı harcamalar belgeye dayandırılarak toplam kira gelirinden düşülebilir. Bazı giderler ise şunlardır;

Elektrik, su vb. harcamalar

Konutun sigorta gideri

Konut için verilen harçlar

Konut için ödenen vergiler

Bakım ve onarım masrafları

Amortisman bedelleri

Bu gideri örneklendirmek gerekirse o da şu şekilde olacaktır.

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Toplam kira geliri: 18.000 TL

Toplam harcamalar ve istisnai tutarı toplamı: 5400 + 600 + 500 +450 = 6.950,00 TL

Vergiye tabi olacak kısım: 11.050 TL

Birinci vergi dilimine göre ödenecek kira vergisi yani %15 e göre ödenecek olan kira vergisi: 1.657 TL

Kira gelir vergisi hesaplama bu örneğe bakılarak hesaplanır ve öğrenilebilir. Böylece gmsi beyannamesi yapılırken zorluk çıkmayacaktır.

Beyannameler çeşitli şekillerde verilebilirler. Bunlardan bazıları ise şu şekilde gerçekleşir:

Hazır Beyan Sistemi sayesinde internet ortamında

Bağlı bulunan vergi dairesinde kağıt ortamında

Elektronik beyanname gönderme aracılığı yapan meslek mensupları aracılığı ile sözleşme imzalayarak

E beyanname sistemi üzerinden

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