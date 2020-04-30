Kızılay’dan acil kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, Twitter hesabından 'Çok acil duyuru' başlığıyla yaptığı paylaşımda vatandaşları acil kan bağışına çağırdı. Kınık, paylaşımında, "Yurt genelinde kan stoklarımız kritik seviyenin altına düştü. Covid-19 salgını ve Ramazan nedeni ile düşen bağışlar stoklarımızı eritti. Hastalarımız için desteğinize ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. Kan bağışı yapmak isteyenler kendilerine en yakın kan bağışı noktasına "https://www.kanver.org/KanHizmetleri/ KanBagisiNoktalari/" linkinden ulaşabiliyor.