Koronaya karşı sosyal mesafeli karavanlarda izole yaşam

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili kıyısına yakın bir bölgede 20'nin üzerinde karavanda, sosyal mesafe kuralına uygun bir hayat yaşanıyor. Araçlarını uygun mesafeler halinde park eden vatandaşlar, apartman yaşamından uzak deniz manzaralı bir bölgede korona virüse karşı izole yaşamı tercih ediyorlar. Karavanlarına kapanan vatandaşlar, elektriği güneşten, suyu ise yakın bölgedeki çeşmelerden temin ediyorlar. Aralarında 65 yaş üstü vatandaşların da bulunduğu karavancılar, karavanlarında olsa dahi maske takıyor, kolonyayı eksik etmiyor.İşinden dolayı 22 ülke gezdiğini belirten Osman Sürer (70), "Almanya, Hollanda, Belçika, Suudi Arabistan, Kazakistan gibi ülkelere çok gittim" dedi.Korona virüsten korunmak için elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade eden Sürer, "Yalnız yaşıyorum. Ekmeğimi, suyumu gidip kendim alıyorum. Mecburum" şeklinde konuştu.Nusret Sandıkçı ise karavan yaşantısını sevdiği için tercih ettiğini, 3 aydır da Antalya'da olduğunu kaydetti.Korona virüs nedeniyle Antalya'dan ayrılamadığını belirten Sandıkçı, "Geri dönecektim olmadı. Biletim iptal oldu. Biz de bekliyoruz. Ben şehir hayatından bıkmış, yılmış biri olarak benim için karavan daha iyi. Tabi zaman zaman şehir hayatındaki olanaklarımız burada olamayabiliyor" diye konuştu.Karavanda kendilerini izole ettiklerini vurgulayan Sandıkçı, "Herkes karavanında kalsın. Çevremiz, dünyamız için bunu yapmak zorundayız. Sokağa çıkma yasağında da buradayız. Yasak olmasa da buradayız. 'Evde kal' diyoruz, biz de karavanda buna uyuyoruz" ifadelerini kullandı.