Küçük çocuğun yaşadığı dehşet kamerada

Olay, Bursa Ankara yolu Mezitler bölgesinde bulunan bir dinleme istasyonununda meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine seyreden 16 AGC 117 plakalı otomobil dinlenme tesislerinde durdu. Burada aracı park eden kadın, araçtan inerek dinlenme tesislerine girdi. Park halindeki otomobil bir süre sonra henüz belirlenmeyen bir nedenle bir anda alev alıp yanmaya başladı. Çocuğun çığlık sesi üzerine işletme sahibi alev alan otomobilin camını yangın söndürme tüpü ile kırıp araçta bulunan küçük çocuğu son anda kurtardı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.Yangında ağır yaralanan 3 yaşındaki Çınar 112 ekibinin ilk müdahalesinden sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar bulunan Çınar U. Bursa'daki yanık ünitesine sevk edildi. Küçük çocuğun Bursa'daki tedavisi sürüyor. Anne Dilan U. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Dilan U.'nun hastanede çocuğundan gelecek iyi bir haber için beklediği öğrenildi.