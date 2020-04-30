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Mahkemeler ve davalar ne zaman başlayacak, ertelendi mi? Kabine toplantısı ardından açıklandı! Adliyeler ne zaman açılacak?

Ülkemizdeki salgın sürecinde alınan kararlardan biri de ve davaların ertelenmesi olmuştu. Bu kapsamda binlerce vatandaş "Mahkemeler ve davalar ne zaman başlayacak, adliyeler hangi tarihte açılacak?" gibi birçok soruya internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz gün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan; 30 Nisan tarihine kadar ertelenmiş olan davalarla ve duruşmalarla ilgili değişikliği yapıldığını açıkladı. Corona virüs salgını ile mücadele sürecinde birçok organizasyon, etkinlik, sınav vb. durumlar askıya alınarak erelenmeye gidilirken görülecek davaların da daha ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Buna göre; Davalar ve mahkemeler ne zamana ertelendi, hangi tarihte başlayacak? Adliyeler açık mı, ne zaman açılacak? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmesinin detayları…

Giriş Tarihi: 30.4.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 12:26 ABONE OL
Mahkemeler ve davalar ne zaman başlayacak, ertelendi mi? Kabine toplantısı ardından son dakika açıklandı! Adliyeler ne zaman açılacak?

Adliyeler ne zaman açılacak, mahkemeler ve davalar ne zaman başlıyor? Soruları internet aracılığı ile en çok araştırılan konular arasında yer almaya devam ederken geçtiğimiz gün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada; ilk olarak 30 Nisan tarihine ertelenen duruşma tarihlerinin daha da ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Bu açıklama sonrasında binlerce vatandaş Adliyeler ne zaman açılacak, mahkemeler ve davalar ne zaman başlıyor? Sorularının yanıtını aramaya başladı. Haberimizde gelen açıklamasına ilişkin tüm detayları derledik. Peki; Mahkemeler, davalar ne zaman başlıyor, hangi tarihe ertelendi? Adliyeler ne zaman açılıyor? İşte detaylar…

DAVALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, MAHKEMELER ERTELENDİ Mİ? ADLİYELER AÇIK MI?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınına dair alınan tedbirlerin yeniden değerlendirilmesi ve alınan kararlara ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bu kapsamda; 30 Nisan tarihine ertelenen duruşmaların daha ileri bir tarihe ertelendiği açıklamasında bulundu. Davalar ve mahkemeler ne zamana ertelendi, hangi tarihte başlayacak? İşte o tarih!

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Mahkemeler ve davalar ne zaman başlayacak, ertelendi mi? Kabine toplantısı ardından son dakika açıklandı! Adliyeler ne zaman açılacak?
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