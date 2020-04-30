Medrese kubbesindeki kurşunları çaldılar

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü saat 04.15 sıralarında Beyoğlu, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi'ndeki Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan ve ölümünün ardından 1588 yılında tamamlanan 432 yıllık tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesi'ne hırsızlar gece saatlerinde çek çek arabasıyla geldi. Arka tarafından tarihi medreseye tırmanan hırsızlar kubbelerdeki maddi ve tarihi değeri yüksek olan kurşunları söktüler. Hırsızlar yakklaşık 1.5 kilogram olan parçaları çek çek arabasına yükleyerek kaçtı. Olayın ardından medreseyi kiralayan vakfın müdürü, güvenlik kamera görüntülerinden hırsızlığı görerek Karaköy Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Polis güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Tarihi medresedeki kubbelerinden yine iki hafta önce bazı parçaların çalındığı ve bu kişilerin yakalandığı öğrenildi.