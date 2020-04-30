SON DAKİKA: Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi Muğla depremi detaylarını açıkladı! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Muğla'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Yaşanan sarsıntının vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte Muğla'da meydana gelen depreme ilişkin detayları içeren son dakika haberi...

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MUĞLA'DA 4.3 ŞİDDETİNDE DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre; Muğla'da 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Ula ilçesi olan deprem, 7 kilometre uzaklıktaki Köyceğiz ilçesinde de yoğun olarak hissedildi. Alınan ilk bilgilere göre bölgede herhangi bir can ya da mal kaybı oluşmazken kısa süreli bir panik yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise depremin şiddeti 4.4 olarak belirtildi. Depremin meydana geldiği saat ise 13:09 olarak açıklandı.

MUĞLA DEPREMİ DETAYLARI

AFAD tarafından Muğla'da saatler 13:09'u gösterdiğinde meydana gelen depreme ilişkin detaylar paylaşıldı. AFAD deprem detay sayfasında yer alan verilere göre söz konusu depremin Muğla'nın Ula ilçesinde meydana geldiği görülürken şiddet ve derinlik bilgileri de kamuoyu ile paylaşıldı.