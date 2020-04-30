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doğaya salınan atlarla renklendi

'nin Ovacık ilçesinde köylüler, kışın ağıllarda baktıkları atları ilkbaharın gelişiyle yeşile bürünen 'nın yüksek kesimlerine bırakmaya başladı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.4.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 11:37 ABONE OL
Munzur Dağları doğaya salınan atlarla renklendi

Dört mevsim farklı güzelliğe bürünen 1500 rakımlı Ovacık'ta, kışın ahırlarda tutulup ilkbaharda doğaya salınan atlar, yemyeşil düzlüklerde ayrı güzellik sunuyor.

İlçeye bağlı köy ve yaylalarda hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, yaz aylarında köyden yaylaya göç ederken ya da yayladan yük getirirken kullandıkları atları, kış boyunca ahırlarda besleyip ilkbaharda karların erimesiyle doğaya salıyor.

YÜK TAŞIMAK İÇİN KULLANILIYOR

Munzur Dağları'nda gruplar halinde dolaşıp beslenen ve geceleri de doğada geçiren atlar, besicilerin yaylaya göç edeceği haziran ayında yakalanıp yaylaya yük taşımak için kullanılıyor.

Yaz boyunca yaylalara göç esnasında, erzak taşımada ve yayladan köye peynir getirmede kullanılan atlar, gruplar halinde hareketleri ve koşularıyla görenlerin ilgisini çekiyor.

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Munzur Dağları doğaya salınan atlarla renklendi
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