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Önce gasp ettiler, sonra kurşun yağdırdılar

'in Konak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından durdurulan iki kişi önce gasp edildi, sonra kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda bir kişi ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.4.2020 07:50 ABONE OL
Önce gasp ettiler, sonra kurşun yağdırdılar

Olay, saat 02.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.T. ve arkadaşı B.A. 07 LGC 67 plakalı otomobille seyir halinde oldukları sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler otomobillerini durdu.

Bunun üzerine gerginlik yaşandı. Gerginliğin kısa sürede artmasıyla, B.A. ile S.T.'yi durduran şüphelilerden biri tabanca çıkartınca, S.T. ve arkadaşı B.A. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada, iddiaya göre şüphelilerden biri B.A.'nın otomobilde bulunan cep telefonunu gasp etti. Otomobilin hareket etmesi üzerine ise şüpheli tabanca ile araca ardı ardına ateş açtı.

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Olayda B.A.'nın sol ayağına kurşun isabet etmesi sonucu yaralanırken, S.T. aracını Gaziler Caddesi üzerinde durdurarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan B.A.'yı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri kurşunların isabet ettiği otomobili inceledi. Ayrıca, saldırıya uğrayan S.T.'nin ve arkadaşı B.A.'nın ifadesine başvuruldu. Polis ekipleri, S.T. ve B.A.'ya saldıran şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Önce gasp ettiler, sonra kurşun yağdırdılar
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