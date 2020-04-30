Diyanet takvimi: 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Ramazan Bayramında kaç gün resmi tatil olacak?

Özellikle de geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada konuya değinilmesinin ardından binlerce Müslüman 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, sokağa çıkma yasağı olacak mı gibi sorularına internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Son dönemde bir numaralı gündem maddesi haline gelen bu konuya ilişkin açıklamalar yapıldı. On bir ayın sultanı ramazanın gelişi ile huzurla dolan Müslüman alemi bayramın geleceği tarih için geri sayıma şimdiden başladı. Peki; Diyanet dini günler takvimi ile 2020 Ramazan bayramı ne zaman, hangi tarihte? Ramazan Bayramı kaç gün resmi tatil olacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler…

RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN? KAÇ GÜN RESMİ TATİL OLACAK?

Müslüman alemi kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini gerçekleştirirken öte yandan bu faziletli ayın sona erdiği ve dini bayramımızın hangi tarihe denk geldiği merak konusu haline geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takviminde tüm bu tarihlere tek tek değindi. Buna göre; 2020 Ramazan bayramı ne zaman, resmi tatil kaç gün?