Şans Topu sonuçları 29 Nisan kazanan numaraları açıklandı! Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 29 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftada bir kez gerçekleştirilen 29 Nisan Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

Şans Topu 29 Nisan çekilişi dün akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te gerçekleştirildi ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz çarşamba gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye tutarı 732.713,10 TL devretmişti.

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haberimizden, 29 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar hakkında bilgi edinebilir, MPİ bilet sorgulama ekranı ile bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI VE KAZANAN NUMARALARI 29 NİSAN 2020

ans Topu oyununun 985. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 8, 12, 22, 32, 33 ve artı 10 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 985. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 506 bin 991 liralık ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 352 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 176 kişi 567 lira 65'er kuruş, 4 bilen 2 bin 375 kişi 52 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 362 kişi 27 lira 95'er kuruş, 3 bilen 68 bin 784 kişi 4 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 806 kişi 6 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 165 bin 549 kişi 3 lira 75'şer kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.