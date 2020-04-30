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sonuçları açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve BURADA...

İdaresi (MPİ) tarafından Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi yapılan ’nun 1318. Hafta çekilişi 2020 Çarşamba (bugün) yapıldı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da haftanın şanslı numaralarını doğru tahmin etme ve kazanma hayali kuran pek çok şans oyunu sever kupon doldurdu ve kazandıran numaraları öğrenmek için arama motorlarında ? sorusunu yoğun olarak araştırmaya başladı. MPİ ile “Sayısal Loto sonuçları” ile ilgili tüm merak edilenleri hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz. İşte 29 Nisan 2020 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları ve MPİ ile bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 30.4.2020 07:18 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 07:19 ABONE OL
29 Nisan Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA...

Şans oyunu severlerin her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'nun 1318. Hafta çekilişi 29 Nisan 2020 Çarşamba (bugün) MPİ tarafından düzenlenen çekilişle belirlendi. Öte yandan Sayısal Loto 29 Nisan çekilişi için büyük ikramiye kazanma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler arama motorlarında yoğun şekilde Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtlarını araştırmaya devam ediyor. Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı merak edenler "29 Nisan Sayısal Loto sonuçları" ile ilgili olarak haftanın şanslı numaraları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını içeriğimizde bulabilirler.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA)

İşte MPİ çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama…

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29 Nisan Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA...
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