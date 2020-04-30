Şehirler arası yasak ne zaman bitecek? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor?

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek sorusunun yanıtı, son günlerin en çok merak edilenleri arasında ilk sırada bulunuyor. Bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan bu karar, geçtiğimiz günlerde 15 gün daha uzatılmıştı. Bu uzatma tarihinin sonuna yaklaşılırken 'İller arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?' sorusunun cevabı bir hâyli merak edilmeye başlandı. Zira, şehir dışında çeşitli işleri olan ve seyahat belgesi alamayan milyonlarca vatandaş için iller arası giriş çıkış yasağı kısıtlamasının ne zaman biteceği önemli bir konu durumunda.

ŞEHİRLER ARASI YASAK KALKTI MI?

Gerek otobüs gerekse özel araç ile şehirler arası seyahat yasağı 19 Nisan tarihinden itibaren 15 günlük süre ile uzatıldı. Bu tarihin sonuna gelinirken iller arası seyahat yasağının ne zaman biteceği yoğun bir şekilde araştırılıyor.

İLLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Haberimizden, 30 büyükşehir ve Zonguldak için uygulanan seyahat kısıtlaması hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz soruların cevabını bulabilirsiniz