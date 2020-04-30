Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem! Depremin şiddeti açıklandı...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin son dakika olarak duyurduğu bilgiye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Malatya, Gaziantep gibi bölgelerde de deprem hissedildi. Kandilli Rasathanesine göre depremin şiddeti 4.3, depremin saati de 11:45, derinliği ise 3.1 km.

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