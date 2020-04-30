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Son dakika: 'da korkutan ! Depremin şiddeti açıklandı...

Az önce gelen son dakika bilgisine göre 'ın Sivrice ilçesinde 4.3 şiddetinde bir meydana geldi! Depremin ardından şehirde kısa süreli panik yaşandı. AFAD'ın da 4.2 olarak belirttiği depremin saati ise 11:45 olarak ifade edildi.

Giriş Tarihi: 30.4.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 12:06 ABONE OL
Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem! Depremin şiddeti açıklandı...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin son dakika olarak duyurduğu bilgiye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Malatya, Gaziantep gibi bölgelerde de deprem hissedildi. Kandilli Rasathanesine göre depremin şiddeti 4.3, depremin saati de 11:45, derinliği ise 3.1 km.

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Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem! Depremin şiddeti açıklandı...
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