Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, son durum ne? Güzellik salonları, kuaförler ve berberler açılacak mı? İşte muhtemel senaryolar

Son dakika haberi: Kuaförler ve , son durum ne? Güzellik salonları, kuaförler ve berberler açılacak mı? İşte muhtemel senaryolar

Son dakika haberleri... Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında kuaförler, güzellik salonları ve berberler gibi çeşitli yerlerin faaliyeti bir ay önce geçici bir süreliğine sonlandırılmıştı. İçişleri Bakanlığı, yayınlandığı genelge ile fiziksel teması sona erdirmek için kuaför, güzellik salonu ve berberlerin ikinci bir tarihe kadar kapatıldığını resmen duyurmuştu. Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala 'Kuaförler ve ?' sorusunun yanıtı ve İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama olup olmadığı da merak edilmeye başlandı. Bilindiği gibi, Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde sosyal hayatta normalleşme konusunda önemli açıklamalar yapılmıştı. Peki, kuaförler, güzellik salonları ve berberler ne zaman açılacak? Bu ay açılacak mı, tarih belli oldu mu? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 30.4.2020 08:50 ABONE OL
Son dakika haberi: Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, son durum ne? Güzellik salonları, kuaförler ve berberler açılacak mı? İşte muhtemel senaryolar

Başkan Erdoğan'ın sosyal hayatta normalleşme açıklamasının ardından kuaförler ve sorusunun cevabı da son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer edinmeye başladı. Bilindiği gibi, güzellik salonları, kuaförler ve berberler, corona virüsü önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile ileri bir tarihe kadar kapatılmıştı. Başkan Erdoğan'ın yaptığı normalleşme açıklamasının ardından ise 'Kuaförler ve ?' sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı.

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kuaförler, güzellik salonları ve berberlerin çalışma kısıtlamalarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte berberler, güzellik salonları ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek. Normalleşme süreci kapsamında bununla ilgili de olası senaryolar mevcut.

Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Mayıs ayında açılacak mı? İşte, konuya dair gelişmeleri...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, son durum ne? Güzellik salonları, kuaförler ve berberler açılacak mı? İşte muhtemel senaryolar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA