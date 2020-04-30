Son Dakika Haberi: Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramın birinci günü sokağa çıkma yasağı…

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Son günlerde iyileşen hasta sayısının, vaka sayısını geçmesi umutlarımızı arttırırken, alınan önlemler tüm hızıyla devam ediyor. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla uzun süre önce şehirlerarası ulaşım durdurulmuş ve hastalığın bulaşma oranı da oldukça düşmüştü. Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme adımları atılacak. Peki, bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 9 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında bilgilelerini paylaştı. 18 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı masaya yatırılacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var.