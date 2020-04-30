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Son dakika: Küçük kıza cinsel istismardan tutuklanmıştı... Cezaevinde intihar etti!

'nın Doğubeyazıt ilçesinde, sıva yapmak için gittiği evdeki küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 7 çocuk babası M.E., ailenin şikayeti üzerine yakalanmış ve suçundan tutuklanmıştı. Son dakika haberine göre; M.E.'nin, kaldığı cezaevinde kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.4.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 12:37 ABONE OL
Son dakika: Küçük kıza cinsel istismardan tutuklanmıştı... Cezaevinde intihar etti!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sıva yapmak için gittiği evde, ailenin 6 yaşında kız çocuğuna nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 7 çocuk babası M.E. (52), cezaevinde intihar etti.

ANNE, KIZINI AĞLARKEN BULDU

Olay, 21 Nisan günü Doğubayazıt ilçe merkezinde meydana geldi. Bir aile, evlerinin dış cephe sıvası için, inşaat işleri ile uğraşan M.E.'yi çağırdı. Çalışmanın ikinci gününde M.E., evin tuvaletini kullanmak için aileden izin istedi. İçeriye giren M.E., bu sırada çizgi film izleyen küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Eve giren anne, kızının ağladığını görünce ne olduğunu sordu. Küçük kızın konuşmasını engellemek için M.E., düştüğünü söyledi. Küçük kız, "Hayır anne bu amca yaptı" deyince, M.E. koşarak evden kaçtı. Aile hemen polise giderek, M.E.'den şikayetçi oldu. Polis, M.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

ORTAK TANIDIKLARI TUZAK KURUP YAKALATTI

Güvenlik güçlerince 4 gün boyunca aranan M.E., 3 gün dağlık yolu kullanarak Taşlıçay ilçesine kaçtı. Husumet yaşanmaması için iki ailenin ortak tanıdığı bir kişi, "Seni İran sınırından yurt dışına kaçıracağım" diyerek, M.E.'yi 25 Nisan günü polise teslim etti. Sorgusunda suçlamaları kabul eden M.E., "Üzerimi giydiğim anda annesi geldi. Ben durumu anlattım. Bağrışma üzerine kaçtım" diye konuştu. M.E. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Doğubayazıt Cezaevi'nde tutuklu bulunan M.E., tek başına kaldığı koğuşunda dün gece kendini astı. Ne ile astığı henüz öğrenilemeyen M.E.'yi bulan infaz koruma memurları, 112 Acil'i aradı. Cezaevine gelen sağlık ekipleri, M.E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. M.E.'nin cenazesi Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Son dakika: Küçük kıza cinsel istismardan tutuklanmıştı... Cezaevinde intihar etti!
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