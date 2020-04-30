Soyadı ve İsim Değişikliği Nasıl Yapılır? Soyadını Değiştirmek İçin Nereye Başvurulur?

Özellikle son zamanlarda kişiler soy isim ve isim değişimi için birçok araştırma yapmaktadır. Soyadını değiştirmek zor değildir. Gerekli mahkemeye başvuru sonrasında bu istek yerine gelir. Peki başvurulması gereken yer neresidir? Başvuru nasıl yapılmalıdır? İşte tüm detaylar...

Soyad Değiştirme

2018 yılından beri uygulanmaya başlanan ad veya soyad değişim işlemi ülkemizde çok fazla araştırılmaktadır. Birçok sebepten ötürü soy ismini değiştirmek isteyen çok insan vardır. Soyisim değiştirme bazı durumlarda kabul edilmektedir.

Yazım hatası

Noktalama hatası

Baba ile hiçbir ilginin kalmaması

Bu gibi durumlarda soy isim değişikliği yapılabilir. Diğer durumlarda keyfi bir şekilde soyisim değişikliği yapmak mümkün değildir.

İsim Değişikliği Nasıl Yapılır 2020

Soyadı değiştirme konusundan daha çok aranan bir şey varsa o da şüphesiz isim değişikliğidir. Kişilerin beğenmediği bir isime sahip olabilir ve doğal olarak isimlerini değiştirmek isteyebilirler. Kişi eğer haklı sebeplere sahipse isim değişikliği için başvuruda bulunabiliyor. Peki bu haklı sayılan sebepler nelerdir? İşte bazı sebepler:

Şahsın isminin örf ve adetlere uymaması

İsim alay edilecek bir isimse

Şahıs çevresi tarafından başka bir isim ile anılıyorsa

Şahsın din ya da cinsiyet değişikliğinde bulunması

İsmin kendi karakterine uymadığı düşüncesi

Kişinin kardeşinin de aynı isme sahip olması

İsmin unisex olmasından kaynaklı olarak cinsiyet karışıklığına sebep olması

Aynı isim ve soy isimde bir akrabaya sahip olunması

Aynı isme sahip olan bir şahsın aranması

Bu sebepler ile hâkim karşısına çıkmak mümkündür. Hâkimin inceleyeceği dilekçenin kusursuz olması gerekir. Şayet bir kusura sahip olursa kişinin talebi hâkim tarafından reddedilebilir.

İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

Daha öncelerde Nüfus Müdürlüğü yoluyla isim değişikliği yapmak mümkün değildi. Bundan dolayı da şahısların dava açmaları ve dilekçe yolu ile mahkemeye müracaat etmeleri gerekmekteydi. Fakat Nüfu Hizmetleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe sokuldu. Soyadı Kanunu'nun 3. Maddesine dayanarak imla hataları bulunan isim ve soy isimlerin İl, İlçe İdare Kurulları tarafından mahkeme kararına gerek olmadan değiştirilebileceği duyuruldu.

İsim ya da soy isim değişikliği önceden sadece bir kez yapılabiliyordu ancak yeni kanuna göre gerektiği müddetçe defalarca da olsa mahkemeye başvurmak mümkündür. Dava sahibi kişilerin kesinlikle haklı bir sebebe sahip olması gerekiyor. Şu an sadece bir dilekçe ile başvurmak mümkün. Dilekçe havalesi yapılır masraf ve harçların mahkemedeki vezneye yatırılması gerekli. Sonrasında ise sebep haklı bulunursa isim değişikliği yapılabiliyor.

Haklı sanılmayacak birçok sebep bulunmakta. Bunlardan bazıları ise şu şekilde:

Aile içerisinde suç işlemiş yahut suça karışmış birisinin olması

Şahsın sabıka kaydının bulunması ve bundan dolayı kendini bulmalarını engellemek istemesi

Popüler ve şöhret sahibi kimseler ile aynı isim ve soy isime sahip olmak istememesi

Suçlu kimseler ile aynı soy isime sahip olunduğunda soyadı değişikliği yapılabiliyor ancak aynı sebeple isim değişikliği yapmak mümkün değil.

yapılabiliyor ancak aynı sebeple isim değişikliği yapmak mümkün değil. Aynı ada sahip çok fazla insan olması

Kan davası gibi sebepler dolayısıyla kişilerin kimliklerini saklamak istemeleri

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Bu gibi sebepler ise başvurulursa hâkim bunu onaylamayacaktır. O yüzden daha geçerli sebeplere sahip olunması gerekir.

İsim Değiştirmek İçin Nereye Başvurulur?

İsim değiştirmek için öncelerden mahkemeye dava açmak gerekmekteydi. Ancak şimdi sadece bir dilekçe doldurarak ve ardından bu dilekçeyi Adliye Hukuk Mahkemesi'ne göndererek isim değişikliği başvurusunda bulunmak mevcut. Dilekçe gönderildikten sonra da gerekli ödemeler yapılmak zorundadır. Bu ödemeler vezneye yatırılır.

İsim değişikliği için yapılacak masraflar ayrı ayrıdır. İşlem ücretleri için yaklaşık 35-40 lira gerekirken avans tutarları için de 150-200 lira gerekmektedir. Üstelik 2020 yılının nispi harç tutarı da kesin bir şekilde belli değildir. İsmini değiştirmek isteyen kişilerin ödeme yapmaları zaruridir. Eğer ödemeler gerçekleşmezse kişinin ismi değişmez.

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