Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 30 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA...

Şans oyunu severler tarafından her hafta Perşembe günleri merakla beklenen Süper Loto'nun 654. Hafta çekilişi 30 Nisan 2020 Perşembe günü (bugün) Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekilişle belirlenecek. Diğer yandan Süper Loto 30 Nisan çekilişi için büyük ikramiyenin sahibi olma umudu taşıyarak kupon dolduran şans oyunu severler Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunu arama motorlarında yoğun şekilde araştırmayı sürdürüyor. Süper Loto sonuçları açıklandı mı öğrenmek isteyenler "30 Nisan Süper Loto sonuçları" ile ilgili olarak haftanın şanslı numaraları ve MPİ ile bilet sorgulama ekranına içeriğimizde erişebilirler.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (30 NİSAN 2020 PERŞEMBE)

İşte MPİ çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama…