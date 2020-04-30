Süper Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango 30 Nisan Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile bilet sorgulama ve sıralı TAM LİSTE BURADA…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğü konulan, günlük olarak belli sayıda oluşturulmuş bilet satışı yapılarak yapılan çekilişle büyük ikramiye dağıtımı yapılan "MPİ Süper Piyango sonuçları" (23 Nisan 2020 Perşembe) açıklandı. Bugün yapılan çekiliş için bilet satın alan şans oyunu severler büyük ikramiye kazanıp kazanmadıklarını görmek ve şanslı numaraları öğrenmek için Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? sorularıyla yoğun araştırmalarını sürdürüyorlar. Hazırladığımız içerikte Süper Piyango 30 Nisan çekiliş sonuçları ile ilgili sıralı tam liste, MPİ ile bilet sorgulama ve daha pek çok bilgiyi bulabilirsiniz.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI (30 NİSAN 2020 PERŞEMBE)

İşte 30 Nisan Süper Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama ve sıralı tam liste…