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ve bariyerlerle çevrildi

ve , 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde güvenlik önlemleri nedeniyle bariyerlerle çevrildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.4.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 15:56 ABONE OL
Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı bariyerlerle çevrildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 1 - 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yasağa rağmen kutlama için izinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyebilecek gruplara karşı polis ekipleri, birtakım önlemler aldı. Bir süre önce getirilen bariyerler bugün ekiplerce Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı çevresine yerleştirildi.
Sokağa çıkma yasağının başlayacağı saat 00.00'dan itibaren ise Taksim Meydana çıkan bütün yolların trafiğe kapatılacağı öğrenildi.

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Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı bariyerlerle çevrildi
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