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Türkiye'nin sevgisini kazanan taburcu oldu

Ordu'da, vefa vestek ekibinde görevli zabıta memuruna sipariş verirken sergilediği nezaketiyle tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan 77 yaşındaki , ayağındaki yara nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan , Mersin'deki kızının yanına yerleşti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.4.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 12:13 ABONE OL
Türkiye'nin sevgisini kazanan Burhan amca taburcu oldu

Taşbaşı Mahallesi'ndeki evinde ihtiyaçlarının karşılanması için kapısına gelen zabıta ekiplerine verdiği sipariş sırasında kibar tavırları ile dikkatleri çeken ve sosyal medyada beğeni toplayan Burhan Kılıçkını, kızı Deniz Öztaş'ın (33) Mersin'deki evine geldi. Ayağında bulunan yara nedeniyle tedavi için hastaneye kaldırılan Kılıçkını, özel bir hastanede Kardiyovasküler Cerrahi Doktoru Doç. Dr. Mehmet Kerem Karaca tarafından tedavi edildi. Kılıçkını'nın buradaki ilk kontrolünün ardından hastaneye yatışına karar verildi.

TABURCU OLDU

Kılıçkını, 2 haftalık tedavisinin ardından taburcu oldu ve merkez Mezitli ilçesinde yaşayan kızının evine gönderildi. By-pass ameliyatı olan Kılıçkını'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ayağındaki yaranın tedavisi ise devam ediyor.

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Kızının evinde torunları ile birlikte yaşamını sürdüren Burhan Kılıçkını, sağlık durumunun iyi olduğunu ancak maddi olarak sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını kaydederken, "Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum" dedi.

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Türkiye'nin sevgisini kazanan Burhan amca taburcu oldu
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