Yarın eczaneler açık mı kapalı mı? 1 Mayıs eczaneler açık mı kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması genelgesine göre; 1,2 ve 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak olmak üzere toplamda 31 ile sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Hal böyle olunca; kısıtlamanın olduğu zamanlarda nerelerin açık ya da kapalı olduğu gibi istisna durumlar merak ediliyor. Buna göre; yarın eczaneler açık mı? 1 Mayıs eczaneler açık mı kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?

YARIN ECZANELER AÇIK MI? 1 MAYIS ECZANELER AÇIK MI OLACAK?

Sokağa çıkma yasağında eczanelerin açık mı kapalı mı olacağı merak ediliyor. Corona virüsü salgını nedeniyle kısıtlamanın uygulanacak olması ile birlikte yarın eczaneler açık mı? 1 Mayıs eczaneler açık olacak mı?

İşte yanıtı!