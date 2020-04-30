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TL'lik banknotlar ne zaman çıkacak, kullanılmaya başlanacak? Yeni 10 TL banknot nasıl görünüyor?

Cumhuriyet Bankası () tarafından yapılan son dakika açıklaması ile TL banknotları piyasalardaki yerini alacağı bildirildi. Bu kapsamda 1. 2. Ve 3. Tertip olarak basılan ve halen tedavülde yer alan bu paraya ek olarak basılan 4. Tertip paraları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Buna göre; Yeni 10 TL banknot nasıl olacak, ne zaman çıkacak? Soruları internet üzerinden araştırılırken herkesin merakla beklediği banknotların görünümü ile ilgili detaylar da paylaşıldı. Peki, Yeni 10 TL nasıl görünüyor, banknotlar ne zaman çıkacak, kullanılmaya başlanacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.4.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 08:50 ABONE OL
Yeni 10 TL'lik banknotlar ne zaman çıkacak, kullanılmaya başlanacak? Yeni 10 TL banknot nasıl görünüyor?

tarafından gelen son dakika açıklaması ile beraber 1211 sayılı kanun yetkisine dayanarak 4. Tertip TL banknotların basılacağı bildirildi. Mayıs ayında belirtilen tarihte piyasadaki yerini almış olacak bu yeni tip paraların görüntüsü vatandaşlar tarafından merak edilirken halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu banknotlara kıyasla IV. tertip banknotlardaki imzaların TCMB Başkanı Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği açıklandı. Peki, Yeni 10 TL nasıl görünüyor? Yeni 10 TL banknotlar ne zaman çıkacak, kullanılmaya başlanacak? İşte detaylar…

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Söz konusu banknotların basılacağı ile ilgili açıklamalar yapılırken öte yandan yeni banknotların görüntüsü oldukça merak konusu haline geldi. Peki, yeni 10 TL nasıl görünüyor, ne zaman kullanılacak? İşte detaylar…

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Yeni 10 TL'lik banknotlar ne zaman çıkacak, kullanılmaya başlanacak? Yeni 10 TL banknot nasıl görünüyor?
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