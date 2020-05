Her yıl Mayıs ayına gelen İşçi Bayramı bugün kutlanıyor! Çalışan işçilerin bayramı olarak bilinen ve emekçilerin günü olarak kabul edilen ''1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, nasıl ortaya çıktı?'' sorusuna gün içinde yanıt aranmaya başlandı. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanan İşçi Bayramı, 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. Birçok ülke İşçi Bayramı'nı her yıl 1 Mayıs tarihinde kutlasa da bazı ülkelerde bu durum farklıdır. Örneğin ABD'de İşçi Bayramı her yıl Eylül ayının ilk Pazartesi günü kutlanır. Peki 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs'ta ne oldu?

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NEDİR? 1 MAYIS NASIL ORTAYA ÇIKTI?

