Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs’ta ne oldu?

1 İşçi Bayramı nedir, nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs’ta ne oldu?

Bugün ülkemizde 1 Emek ve Dayanışma Günü kutlanmaya başlandı. Her yıl Mayıs ayının ilk günü kutlanan Emek ve Dayanışma Günü’nün tarihçesiyle ilgili ‘’ , nasıl ortaya çıktı?’’ sorusuna yanıt arıyor. Bu sene corona virüsü salgını sebebiyle İşçi Bayramı kutlamaları evlerden gerçekleştirilirken günün anlam ve önemi merak ediliyor. İşçi Bayramı’na uzanan sürecin ilk adımının 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri çalışma saatlerinin azaltılması için başlattığı protestolara kadar dayanır. Peki 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs’ta ne oldu?

Giriş Tarihi: 1.5.2020 10:35 ABONE OL
1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs’ta ne oldu?

Her yıl ayına gelen İşçi Bayramı bugün kutlanıyor! Çalışan işçilerin bayramı olarak bilinen ve emekçilerin günü olarak kabul edilen '', nasıl ortaya çıktı?'' sorusuna gün içinde yanıt aranmaya başlandı. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanan İşçi Bayramı, 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. Birçok ülke İşçi Bayramı'nı her yıl 1 Mayıs tarihinde kutlasa da bazı ülkelerde bu durum farklıdır. Örneğin ABD'de İşçi Bayramı her yıl Eylül ayının ilk Pazartesi günü kutlanır. Peki 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, nasıl ortaya çıktı? ?

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NEDİR? 1 MAYIS NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ya da İşçi Bayramı bugün kutlanmaya başlandı. Uzun yıllar önce resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, 1 Mayıs'ta ne oldu? sorularının yanıtlarını haberimizde derledik.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs’ta ne oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA