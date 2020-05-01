1 Mayıs’ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Cuma sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre bugün eczaneler açık mı? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yanı sıra, sokağa çıkma yasağıyla birlikte birçok kurum ve kuruluş bugün kapalı olacak. Sabah saatlerinden itibaren ilaç ve medikal ürünleri almak isteyenler '' Bugün 1 Mayıs'ta eczaneler açık mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Korona virüsle mücadele kapsamında en ön saflarda görevde bulunan eczanelerin çalışma saatleri ilden ile değişiklik gösterebiliyor. Peki corona virüsü tedbirleri kapsamında bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?

1 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 1-2-3 Mayıs günleri uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge gönderdi. Buna göre, 1 Mayıs'ta eczaneler açık mı? Sorusunun yanıtı belli oldu.