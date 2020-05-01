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'da akli dengesi yerinde olmayan genç kızın kaçırıldığı iddiası

'ın Şuhut ilçesinde, akli dengesi yerinde olmayan genç kızı kaçırdıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.5.2020 23:36 ABONE OL
Afyonkarahisar'da akli dengesi yerinde olmayan genç kızın kaçırıldığı iddiası

Alınan bilgiye göre, Ortapınar köyünde yaşayan V.T. (53), İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı T.T'nin kandırılarak kaçırıldığı ihbarında bulundu.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, T.T'nin götürüldüğü araç tespit edildi. Araç sürücüsü Furkan A'nın (20) uyuşturucu ticareti suçundan yattığı cezaevinden izinli olarak çıktığı, yanında Huriye Cennet D. (22) ve Huriye S'nin (23) olduğu belirlendi.

Söz konusu araçtaki 3 zanlı gözaltına alınırken, psikiyatri polikliniğinden rapor alınarak zeka geriliği olduğu tespit edilen T.T, ailesine teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Afyonkarahisar'da akli dengesi yerinde olmayan genç kızın kaçırıldığı iddiası
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