Akraba dehşeti

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Hastane mahallesinde yaşayan Huriye ve Sabri Karadeniz çiftinin oğlu, iddiaya göre önceki gece saat 23.30 sıralarında, hem komşuları hem de akrabaları olan Sultan Karadeniz'e (66) küfür edip kaçtı. Bu duruma çok sinirlenen Sultan Karadeniz, pompalı tüfeğini alarak Huriye ve Sabri Karadeniz çiftinin evine gitti. Zanlı, Sabri Karadeniz'e, "Oğlun bana küfür etti, buraya getirin" dedi. İki akraba arasında başlayan taştırmaya, gürültüyü duyarak gelen Huriye Karadeniz de katıldı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, Sultan Karadeniz, Huriye ve Sabri Karadeniz çiftine ateş açtı. Çift kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan pompalı tüfeği olayın yaşandığı binanın arkasına atarak kaçtı. Olayı gören komşular hemen 112 Acil Servis ve 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi. Kısa süre sonra eve gelen sağlık ekipleri, 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Huriye Karadeniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.Ağır yaralanan Sabri Karadeniz (48) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadının cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Harekete geçen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, zanlı Sultan Karadeniz'i kısa süre sonra yakaladı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'na götürülerek sorguya alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.