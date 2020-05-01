Babasıyla tarlaya giden Muhammed Ali, hareket eden traktörün altında can verdi

Olay, Uşak'ın Merkez ilçesine bağlı Taşkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin D. (40), oğlu Muhammed Ali'yi traktör ile ot biçmeye giderken yanında götürdü. İddiaya göre, tarlaya geldikleri sırada, Yasin D. ot biçmek için traktörden indi. Babasının indiği sırada traktörün üstüne çıkan Muhammet Ali, el frenini indirdi. El freninin inmesiyle hareket eden traktörün üstündeki Muhammet Ali, dengesini kaybederek düştü. Talihsiz çocuk hareket eden traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Muhammet Ali D.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Taşkonak köyü Durhoca mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.