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Durdurulan TIR'da, muşamba rulolarına gizlenmiş 9 bin paket ele geçirildi

Erzurum'da, polisin bir TIR'da yaptığı aramada  muşamba rulolarının içerisine gizlenmiş 8 bin 850 paket ele geçirildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.5.2020 00:50 ABONE OL
Durdurulan TIR'da, muşamba rulolarına gizlenmiş 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Erzurum- Erzincan karayolu Aşkale uygulama noktasında kontrol yapan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt'tan yola çıkan A.D. (39) yönetimindeki 04 D 3143 plakalı TIR'ı durdurarak arama yaptı. Değişik türde eşyaların yüklü olduğu TIR'ın içerisindeki rulo halindeki 15 muşambayı açan polis, 8 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sürücü A.D. gözaltına alınırken, uygulama noktasına gelen Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, görevli polisleri tebrik etti.

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Durdurulan TIR'da, muşamba rulolarına gizlenmiş 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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