Durdurulan TIR'da, muşamba rulolarına gizlenmiş 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Erzurum- Erzincan karayolu Aşkale uygulama noktasında kontrol yapan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt'tan yola çıkan A.D. (39) yönetimindeki 04 D 3143 plakalı TIR'ı durdurarak arama yaptı. Değişik türde eşyaların yüklü olduğu TIR'ın içerisindeki rulo halindeki 15 muşambayı açan polis, 8 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sürücü A.D. gözaltına alınırken, uygulama noktasına gelen Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, görevli polisleri tebrik etti.