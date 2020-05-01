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Haftanın mesajları ve sözleri! 2020 Resimli Cuma ve , Hayırlı Cumalar mesajı ile sevdiklerini unutma

Müslüman âlemi on bir ayın sultanındaki ilk gününü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyor. Hem Ramazan ayında olunması hem de bugünün Cuma günü olması vatandaşlara farklı bir anlam kazandırıyor. Bugünü en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler yine ellerin semaya yükseltecek, dualar ve ibadetler edecek. Resimli ile de bugünün anlam ve önemi ister sosyal medya ister mesaj olarak sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. 2020 Resimli, kısa, uzun seçeneklerine buradan ulaşabilirsiniz. Cuma mesajları ve için detayları inceleyiniz. En güzel 2020 Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar mesajı!

Giriş Tarihi: 1.5.2020 10:01 ABONE OL
Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Resimli Cuma ve Ramazan mesajları, Hayırlı Cumalar mesajı ile sevdiklerini unutma

On bir ayın gelişinin mutluluğu içerisinde olan milyonlarca kişi bugünün günü olması nedeniyle de farklı bir sevinç yaşıyor. İslam âlemi, Ramazan ayının ilk Cuma gününü en verimli şekilde değerlendirmek için yine dua ve ibadetler edecek. Sosyal medyada ise paylaşılan birbirinden güzel ve dua dolu mesajlar ile bugünün anlam ve önemi belirtilmeye başladı. 2020 Resimli yanı sıra ve sözleri de birçok kişi tarafından paylaşılıyor. Resimli, kısa, uzun seçeneklerine buradan ulaşabilirsiniz. Hem Cuma hem de Ramazan ayı mesajları ve sözleri için ayrıntıları inceleyiniz. İşte haftanın Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar mesajı seçenekleri

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE RAMAZAN MESAJI 2020

Resimli Cuma mesajları ve sözleri bu sabah saatlerinden itibaren yine en çok paylaşılan konu oldu. Ramazan ayının ilk Cuma günü ile ilgili paylaşım yapak isteyenler Cuma mesajı seçeneklerine bu başlık altından ulaşabilirler.

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Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Resimli Cuma ve Ramazan mesajları, Hayırlı Cumalar mesajı ile sevdiklerini unutma
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