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'de dehşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayarak...

'in Torbalı ilçesinde, M.İ.'nin evine girip, ellerini ve ayaklarını bağlayarak, 7 bin 300 lirasını, 2 cep telefonunu ve kredi kartlarını gasbedip, kaçan 4 kişi yakalandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.5.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 17:00 ABONE OL
İzmir'de dehşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayarak...

Olay, 13 Nisan'da, Ayrancılar Mahallesi'nde M.İ.'nin oturduğu dairede meydana geldi. İddiaya göre, eve giren şüpheliler, M.İ.'nin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra 7 bin 300 lirasını, 2 cep telefonunu ve kredi kartlarını gasbederek kaçtı. M.İ.'nin şikayetçi olmasının ardından soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ve Torbalı Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki kameraları incelemeye aldı ve şüphelilerin H.T., V.K., N.Y. ve C.C. olduğunu belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 4 kişi, saklandıkları adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

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İzmir'de dehşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayarak...
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