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Kahraman babadan acı haber geldi

’da dengesini kaybedip merdiven boşluğuna düştüğü sırada kucağındaki oğlunu atarak hayatını kurtaran baba yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.5.2020 23:39 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 23:44 ABONE OL
Kahraman babadan acı haber geldi

Olay, 5 gün önce Olgunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte inşaat halindeki binaya ev bakmaya giden Bilal Akbulut bebeği Kağan kucağındayken dengesini kaybetti.

Son anda oğlunu düşmemesi için fırlatan baba Akbulut, merdiven boşluğundan aşağı düşerek ağır yaralandı. Ağır yaralı baba ambulansla kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bebek Akbulut ise olaydan hafif yaralı kurtulmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kahraman babadan acı haber geldi
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