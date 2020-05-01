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Motosikletiyle kaza yapan doktor hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Motosikletiyle kaza yapan doktor hayatını kaybetti
Şişli'de, özel bir hastanede çalışan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burak Erdamar, kullandığı motosikletle arıza nedeniyle park eden bir kamyonete arkadan çarptı. Hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Erdamar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarda seyir halinde olan Sezer A. isimli sürücünün kamyoneti arıza yaptı. Aracını yol kenarına çeken Sezer A. tamirci çağırarak beklemeye başladı. Bu sırada Prof. Dr. Burak Erdamar, kullandığı motosikletle seyir halindeyken, arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde duran kamyonete arkadan çarptı. Ağır yaralanan Erdamar, kamyonet sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Prof. Dr. Burak Erdamar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Motosikletiyle kaza yapan doktor hayatını kaybetti
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