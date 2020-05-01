Mümtaz Şenel’e saldırıda bir gözaltı daha

Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel (68) ile eşi Fatma Şenel'in (64) evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda Evren Erdem azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Erdem'in oğlu N.E.E. ise olayın ardından sosyal medya hesabında bıçak fotoğrafının altına, "Ölü Yeşilova Belediye Başkanı, Allah rahmet eylesin" notuyla paylaşım yaptığı gerekçesiyle Antalya'da gözaltına alındı. N.E.E., Antalya Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla ifade verdi. N.E.E., Yeşilova Sulh Ceza Hakimliği'nce Burdur sınırlarına girmeme kaydı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. N.E.E.'nin savunmasında paylaşımı kendisinin yapmadığını, hesabının çalındığını ileri sürdüğü öğrenildi.