Rakun köpeği ile ilgili son dakika haberi... Corona virüsü şüphelisi rakun köpeği Türkiye'ye nasıl geldi?

Corona virüsünü insana geçirdiğinden şüphelenilen rakun köpeği ilk kez Türkiye'de görüldü ve yetkililer bu durumun endişe verici olduğunu açıkladı. Rakun köpeği, fotokapana takıldı ve yaklaşık 10 saniyelik bir videosu kaydedildi. Normal şartlarda Türkiye'de yaşamayan rakun köpeğinin Türkiye'ye nasıl geldiği ile ilgili uzmanlar açıklamada bulundu. Rakun köpeği videosu, kısa sürede tüm Türkiye'nin konuştuğu bir konu haline geldi. Peki, rakun köpeğini ülkemize getiren neydi ve corona virüsü bu hayvanlardan mı bulaştı? İşte, konu ile ilgili çarpıcı detaylar ve o anlara ait görüntüler...

İLK KEZ TÜRKİYE'DE! CORONA VİRÜS ŞÜPHELİSİ...

KuzeyDoğa Derneği ekibinin Sarıkamış Allahuekber Dağları'nda fotokapanla görüntülediği, Covid-19'un yaban hayatından insana geçişindeki ara tür olabileceği değerlendirilen rakun köpeğinin Türkiye'deki ilk kaydı, bilimsel literatüre girdi. KuzeyDoğa Derneği ekibi: "Bu Türkiye için çok önemli bir kayıt ama sevindirici bir gelişme değil. Rakun köpeği ile ilgili acilen bir eylem planına ve detaylı araştırmaya ihtiyaç var." açıklamasında bulundu.