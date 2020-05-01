Sahiller boşalınca Caretta Carettalar yumurtlamaya geldi

Kovid-19 önlemleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan İztuzu Plajı'nda bu yıl daha rahat bir ortamda çiftleşme ve yuva yapma dönemi yaşayan caretta carettalar, sahilde ilk yuvayı yaparak yumurtalarını bırakmaya başladı.

Caretta Carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için ise Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alındı. Merkezin görevlileri sahilde gece boyu nöbet tutarken, Caretta Carettaların yumurtlama anı ise kayda alınıyor.

BAKAN YARDIMCISI'NDA UYARI

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'da COVİD-19 salgını nedeniyle erken dönemde plajlara yumurtlamak için gelen Caretta Carettalar hakkında fotoğraf paylaştı. Birpınar paylaşımında, 'Muğla-Dalyan, İztuzu Plajında Caretta Carettalar yuva yapmak ve yumurtalarını bırakmak için gelmeye başladı. Bugün itibariyle yuva sayısı 2 oldu. Biz korumaya çalışıyoruz. Herkes hassas olsun. Fotoğraftaki Genellikle gece gelip yuva yapan kaplumbağaların ayak izleri.' bulunarak vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.