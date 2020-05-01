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Şehirler arası yasak ne zaman bitecek? Şehirler arası ne zaman kalkıyor, yollar ne zaman açılacak?

Ülkemizde alınan corona virüsü önlemleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak olmak üzere 31 il için giriş çıkış yasağı getirilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, bu iller için şehirler arası kısıtlaması getirildiği belirtilmişti. Geçtiğimiz günlerde Bakanlık tarafından şehirler arası seyahat yasağı kısıtlamasının bir süre daha devam edeceği açıklanmıştı. Bu tarihin sonuna gelinirken, 'Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Peki, iller arası giriş çıkış yasağı kalktı mı, son durum ne? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 1.5.2020 07:37 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 07:38 ABONE OL
Şehirler arası yasak ne zaman bitecek? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor, yollar ne zaman açılacak?

Şehirler arası ne zaman bitecek sorusunun yanıtı, son günlerin en çok merak edilenleri arasında ilk sırada bulunuyor. Bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan bu karar, geçtiğimiz günlerde 15 gün daha uzatılmıştı. Bu uzatma tarihinin sonuna yaklaşılırken 'İller arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?' sorusunun cevabı bir hâyli merak edilmeye başlandı. Zira, şehir dışında çeşitli işleri olan ve seyahat belgesi alamayan milyonlarca vatandaş için iller arası giriş çıkış yasağı kısıtlamasının ne zaman biteceği önemli bir konu durumunda.

ŞEHİRLER ARASI YASAK KALKTI MI?

Gerek otobüs gerekse özel araç ile şehirler arası seyahat yasağı 19 Nisan tarihinden itibaren 15 günlük süre ile uzatıldı. Bu tarihin sonuna gelinirken iller arası seyahat yasağının ne zaman biteceği yoğun bir şekilde araştırılıyor.

İLLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Haberimizden, 30 büyükşehir ve Zonguldak için uygulanan seyahat kısıtlaması hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz soruların cevabını bulabilirsiniz

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Şehirler arası yasak ne zaman bitecek? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor, yollar ne zaman açılacak?
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