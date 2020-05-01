Seyahat izin belgesi nasıl alınır, şartları neler ve ne kadar sürede çıkar? E Devlet seyahat izin belgesi başvurusu sorgulama ekranı

Adına 'şehir dışına çıkma izni' de denilen seyahat izin belgesi, son günlerin en çok araştırılan başlıklarından birisi durumunda. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkışlar kapatılmış ve şehir dışına çıkabilmek için seyahat izni zorunlu tutulmuştu. İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada seyahat izin belgesi almak için gerekli şartları da duyurdu. Bu durum üzerine, yol izni belgesi almak isteyen vatandaşlar da '2020 Seyahat izin belgesi nasıl alınır, şartları neler ve kaç günde çıkar?' sorularına yanıt aramaya başladı.

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?

Şehirler arası yolculuklarda özel araç kullanan kişiler diğer tüm araçlarda olduğu gibi şehre giriş ve çıkışlarında denetime tabi tutulacak. Zonguldak da dahil olmak üzere 30 büyükşehirde ise şehirlere giriş ve çıkışlar 4 Nisan saat 00:00 itibariyle yasaklandı.

SEYAHAT YOL İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELER? E DEVLET SORGULAMA EKRANI

Peki, 2020 Seyahat yol izin belgesi nasıl alınır, şartları neler ve kaç günde çıkar? Haberimizin detaylarından, yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, 2020 seyahat izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı;