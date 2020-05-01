Sokağa çıkma yasağı kargo çalışma saatleri: 1 Mayıs 2020 kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı?

KOVİD-19 önlemleri çerçevesinde 31 ilde her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kargolar çalışıyor mu sorusu birçok vatandaş için merak konusu olmuştu. Sonrasında kargo şirketleri için sokağa çıkma yasağında muafiyet getirilmişti. Ancak bu hafta sokağa çıkma yasağının 1 Mayıs'a denk gelmesi nedeniyle, '1 Mayıs kargolar çalışıyor mu' binlerce gönderi sahibi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu ve bugün kargo çalışma saatleri nasıl düzenlendi? Haberimizde, Sürat Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve MNG kargo çalışma saatleri yer almaktadır.