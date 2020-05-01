Son dakika haberi: Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı mı? Kuaförler ve berberler açılacak mı?

Başkan Erdoğan'ın sosyal hayatta normalleşme açıklamasının ardından kuaförler ve berberler ne zaman açılacak sorusunun cevabı da son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer edinmeye başladı. Bilindiği gibi, güzellik salonları, kuaförler ve berberler, corona virüsü önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile ileri bir tarihe kadar kapatılmıştı. Başkan Erdoğan'ın yaptığı normalleşme açıklamasının ardından ise 'Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?' sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı.

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kuaförler, güzellik salonları ve berberlerin çalışma kısıtlamalarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte berberler, güzellik salonları ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek. Normalleşme süreci kapsamında bununla ilgili de olası senaryolar mevcut.

Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Mayıs ayında açılacak mı? İşte, konuya dair son dakika gelişmeleri...