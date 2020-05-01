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Haber | ’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramın birinci günü sokağa çıkma yasağı…

Corona virüsü salgını tüm dünyada hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde de etkileri yoğun bir şekilde hissedilen salgın nedeniyle hafta sonları ve özel günlerde sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Ülkemizde ilk kez 11 Mart tarihinde görülen virüs 120 binden fazla insanda görüldü. Durum böyle olunca virüsten korunmak amacıyla pek çok önlem alınmaya devam ediyor. ’nın yaklaşması ile birlikte pek çok vatandaş ise ‘ bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı’ aratmasını gerçekleştiriyor. Daha önce Ramazan Bayramına kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacağı ifade edilmişti. Bayramın arifesi 23 Mayıs Cumartesi, birinci günü ise 23 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Alınan önlemler neticesinde yüksek ihtimalle bayramın birinci günü de sokağa çıkma yasağı olacak! İşte haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 1.5.2020 07:39 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 07:40 ABONE OL
Son Dakika Haber | Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramın birinci günü sokağa çıkma yasağı…

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Son günlerde iyileşen hasta sayısının, vaka sayısını geçmesi umutlarımızı arttırırken, alınan önlemler tüm hızıyla devam ediyor. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla uzun süre önce şehirlerarası ulaşım durdurulmuş ve hastalığın bulaşma oranı da oldukça düşmüştü. 'ndan sonra normalleşme adımları atılacak. Peki, bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 9 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında bilgilelerini paylaştı. 18 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı masaya yatırılacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var.

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Son Dakika Haber | Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramın birinci günü sokağa çıkma yasağı…
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