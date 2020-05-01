Sosyal medyadan takiple kıskıvrak

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Hasan" kod adlı uyuşturucu taciri S.B.'yi sosyal medyadaki paylaşımlarından belirleyerek yakaladı. Yabancı uyruklu S.B.'nin, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye soktuğu uyuşturucu maddeyi kafelerde müşterilerine sattığı belirlendi. S.B'nin gerçek kimliğini ve fotoğrafını paylaşımlarından ortaya çıkaran jandarmanın baskınında, 20 kilo eroin, 8 kilo metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile yüklü miktarda para ele geçirildi. "Hasan" kod adlı yabancı uyruklu kişinin, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye soktuğu uyuşturucu maddelerine müşteri aradığı bilgisine ulaşan jandarma, gerçek adı S.B. olan şüphelinin, müşteri bulmak için kafeteryalarda dolaştığı tespit etti. Sosyal medya üzerinden fotoğraflarına ulaşan jandarma ekipleri, şüphelinin uyuşturucu maddeleri depoladığı ikamet adresini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. S.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.