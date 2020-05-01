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Terörden temizlenen dağlara 'ten devasa "Ay yıldız"

’de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen dağlara devasa Türk bayrağının simgeleri ay yıldızı çizen , “Ne mutlu Türküm diyene” yazdı. , O Görüntüyü medya hesabından, “Tunceli-Pülümür’de kahramanlarımız gönderdi az önce. Allah kahraman güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin” notuyla paylaştı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.5.2020 23:16 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 23:24 ABONE OL
Terörden temizlenen dağlara Mehmetçik'ten devasa Ay yıldız

Terörle mücadele kapsamında Türkiye'de güvenlik güçlerinin son 3 yılda yaptığı başarılı operasyonlarda önemli başarılar elde edildi. Terörle mücadele başarılı operasyonların yapıldığı iller arasında ilk sıralarda yer alan Tunceli'de, teröristlerin inlerine girilerek kökü kazındı.

Pülümür'de görev yapan Mehmetçik'te taş, kireç ve boyalar ile dağın eteklerine ay yıldız çizerek, "Ne mutlu Türküm diyene" yazdı ve o anları havadan görüntüledi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, O Görüntüyü medya hesabından, "Tunceli-Pülümür'de kahramanlarımız gönderdi az önce. Allah kahraman güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin" notuyla paylaştı.

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Terörden temizlenen dağlara Mehmetçik'ten devasa "Ay yıldız"
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